Боец UFC Гришин рассказал, когда проведет свой следующий бой

Боец UFC Максим Гришин назвал дату своего следующего боя.

«В чем причина того, что я снялся с боя против Жаилтона Алмейды? Я не успевал подготовиться в связи с последними событиями в мире, получил микротравму. Мы решили перенести бой, продлили контракт. 1 октября новый поединок в США.

К большому счастью, проблем с получением визы не было. Были проблемы с записью на собеседование, как и у всех. Мы несколько раз ее меняли, я полетал по миру в разные американские посольства. Но визу всегда открывали», — приводит слова Гришина «РБ Спорт».

На счету 37-летнего Гришина 32 победы и 9 поражений в ММА (2-2 в UFC).