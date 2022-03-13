Новоселов рассказал, что ожидать от боя Гукасяна с Пулеметчиком

Чемпион Европы по боевому самбо и смешанным единоборствам Максим Новоселов рассказал РЕН ТВ, что ожидает яркий бой от Эдгара Гукасяна и Зелемхана Дукаева по прозвищу Пулеметчик. Поединок пройдет 18 марта в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Он отметил, что каждый из этих бойцов имеет хороший опыт, поэтому волнения у них перед поединком не будет.

Новоселов не сомневается, что они покажут яркий бой.

«Эти парни уже не новички, у каждого большой багаж боев. И Зелемхан, и Гукасян — опытные бойцы, у них уже были профессиональные бои. Поэтому волнения особо не будет. Я думаю, что они хороший бой покажут. Думаю, что нас ждет красочный бой», — сказал он.

Новоселов также отметил, что не будет делать прогнозы относительно исхода поединка, потому что для него в этом случае интерес будет в самой схватке, а не в победе кого-то из них. Он отметил, что знаком с обоими бойцами и желает каждому удачи.

«Знаю обоих парней, поэтому обоим желаю удачи. Для меня интересен тут бой, а не кто победит. Не буду ничего прогнозировать. Знаю, что оба готовятся, оба профессионалы. Победит сильнейший», — сказал он.

Ранее РЕН ТВ показал тренировки Гукасяна и Дукаева перед их поединком, до которого осталось меньше недели. Сами бойцы очень уважительно отозвались друг о друге. Но при этом намерены показать все свое мастерство и не сдаваться.

А вот другая пара вечера — Тимур Мусаев и Фарид Ядуллаев не столь дружелюбны друг к другу. Каждый из них обвинил друг друга в хайпе. По словам Ядуллаева, он мечтает «разбить голову» сопернику. При этом он отметил, что от Мусаева, скорее всего, исходит подобное желание по отношению к нему.

В главном поединке на ринг выйдет российская легенда смешанных единоборств Сергей Харитонов. «Бойцовский клуб РЕН ТВ» покажет яркие поединки на любой вкус.