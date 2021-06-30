Боец UFC Чимаев прекратил работу с менеджером Хабиба

Боец UFC Хамзат Чимаев прекратил работу с менеджером Али Али Абдель-Азизом, также представляющего интересы экс-чемпиона в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

«Хамзат завершил отношения с Али Абдель-Азизом. Это произошло по-доброму и уважительно. Теперь менеджер Хамзата — Махди Шаммас», — привод ТАСС слова партнера по команде Чимаева.

В мае глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров назвал Хабиба «проектом» UFC и заявил, что готов заплатить ему любой гонорар за поединок с представителем Absolute Championship Akhmat (ACA). Это заявление вызвало споры среди фанатов и сторон бойцов.

Позднее Кадыров объяснил, что в слове «проект» нет ничего оскорбительного, и призвал не политизировать его высказывания. Чимаев под этим прямым эфиром в Instagram Кадырова написал, что «порвет» Нурмагомедова, после чего началась новая серия споров, которая также была уложена представителями команд.