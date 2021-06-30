Убийца бойца Bellator получил 30 лет лишения свободы

Кристофер Блюр, убивший бойца Bellator Исайу Чапмена (9-4), получил 30-летний тюремный срок, сообщает MMA Fighting.

30-летнего Блюра накануне признали виновным в убийстве при отягчающих обстоятельствах с применением огнестрельного оружия и приговорили к 29 годам и шести месяцам лишения свободы.

Чапмен был застрелен в апреле 2020 года возле своего дома на глазах у двух дочерей. Блюр трижды выстрелил в бойца в результате словесной перепалки. В суде обвиняемый признался, что находился в наркотическом опьянении.

Расследовавший дело прокурор заявил, что ссора произошла из-за бывшей девушки осужденного, которая ушла от него к Чапмену.

30-летний Исайя Чапмен дебютировал в Bellator в октябре 2019 года, уступив болевым приемом Патрику Миксу. За пару дней до гибели американец подписал контракт на новый поединок, который должен был состояться на следующем номерном турнире промоушена.