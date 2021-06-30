Вагабов подерется за титул AMC Fight Nights против иранца Юсефи
Российский боец ММА Вагаб Вагабов анонсировал бой за титул AMC Fight Nights против действующего чемпиона иранца Хасана Юсефи.
«С поля зрения не пропал. Пропал, наверное, с Instagram поля, — сказал Вагабов «СЭ». — Пару месяцев пришлось повозиться по причине бытовухи, проблем брата [Ислама Вагабова] с законом. У меня тоже свои моменты были, но все в порядке, все хорошо».
«Сейчас тренируюсь. Пару дней назад мне сообщили, что я буду драться за титул AMC Fight Nights в весовой категории до 93 кг. Есть два с половиной месяца на подготовку, — продолжил Вагаб. — И Камил Гаджиев, и Амир Мурадов подтвердили, что я буду драться за пояс. Ждем сейчас действующего чемпиона — иранца Хасан Юсефи. Пока он отдохнет, пока он подготовится — на это уйдет примерно два с половиной месяца».
В своем последнем бою, который состоялся в апреле в Москве, Вагабов нокаутировал бразильца Эдера де Соузу. На счету Вагаба 27 побед, 1 поражение и 1 ничейный поединок.
Юсефи стал чемпионом на турнире AMC Fight Nights в Красноярске, нокаутировав Армена Петросяна в первом раунде. На счету иранца 8 побед, 3 поражения и 1 бой с ничейным результатом.
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