Жозе Альдо хочет подраться за титул или провести бой с Диллашоу

Легенда ММА Жозе Альдо после победы над американцем Робом Фонтом на UFC Vegas 44 заявил, что хочет подраться за титул или провести претендентский поединок с экс-чемпионом легчайшего дивизиона Ти Джеем Диллашоу.

«Моя главная цель — титул. Конечно, я бы хотел получить титульный бой. Если нет, то Ти Джей Диллашоу свободен. Так что титульный шанс или бой с Диллашоу», — сказал Альдо в октагон-интервью после победы.

Альдо победил Фонта единогласным решением судей по итогам пяти раундов. Теперь бразилец займет в рейтинге легчайшего дивизиона место Фонта (пока тот находится на четвертой строчке).

На счету 35-летнего Альдо 31 победа и 7 поражений. В прошлом боец владел поясом UFC в полулегкой весовой категории. В июле 2020-го в бою за титул в легчайшем весе он техническим нокаутом уступил россиянину Петру Яну.

Сейчас чемпионом UFC в легчайшем весе является американец Алджамейн Стерлинг, а Яну принадлежит титул временного чемпиона.