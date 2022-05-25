Бывший чемпион UFC в среднем весе Люк Рокхолд (16-5) считает, что не стоит сравнивать Чарльза Оливейру (33-8) и Хабиба Нурмагомедова (29-0).

«У них совершенно разное резюме, — сказал Рокхолд в интервью YouTube-каналу Helen Yee Sports. — Хабиб никогда не проигрывал ни одного боя, ни одного раунда. Чарльз потрясающий боец, у него прекрасная история. Но сколько раз он проигрывал? Десять? Они оба выдающиеся чемпионы. Ты должен быть стойким, чтобы стать чемпионом, пройти через все это дерьмо, через все эти неудачи и вернуться, чтобы показать, кто ты есть на самом деле».

Оливейра в последнем поединке победил Джастина Гэтжи (23-4) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 7 мая на UFC 274 в Финиксе (США). Бразилец идет на серии из 11 побед.

Нурмагомедов завершил карьеру 24 октября 2020 года, когда победил Гэтжи на UFC 254. Россиянин оставил титул UFC в легком весе и ушел непобежденным.