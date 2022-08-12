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Сегодня, 17:57

Арман Царукян — о следующем бое: «Уже есть имя соперника, ноябрь-декабрь»

Царукян рассказал о дате следующего боя в UFC
Никита Горшенин
Корреспондент
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Боец легкого веса UFC Арман Царукян рассказал, когда планируется его возвращение в клетку.

«Уже есть имя соперника. Это ноябрь-декабрь месяц. И предварительно имя соперника тоже есть, он из топ-10. Но пока официальной информации нет», — сказал Царукян в интервью Youtube-каналу «Heroes MMA Podcast».

25 июня Царукян проиграл Матеушу Гамроту единогласным решением на UFC Vegas.

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