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Сегодня, 16:03

«Свет начал тускнеть». Волкановски вспомнил, как выбрался из удушающего Ортеги

Волкановски высказался об удушающем приеме от Ортега
Давид Хачатрян
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Чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски (23-1) поделился мыслями, которые пришли к нему в момент, когда Брайан Ортега (15-2) попробовал провести ему удушающий. Захват был очень крепким и казалось, что новозеландец не выберется.

«В этот момент надо быть предельно собранным, — сказал Волкановски в эпизоде UFC Countdown. — Ты изо всех сил пытаешься дышать. Ты понимаешь, что прошел несколько очень динамичных раундов. Свет начал тускнеть, и в этот момент я подумал: «Это все? Я не привезу пояс домой к семье?». Как бы не было трудно, как бы хреново не было твое положение, нужно найти выход. Я не смирюсь с поражением. В этой позиции мало кто сможет найти выход. Я просто другой породы боец».

Волкановски победил Ортегу 26 сентября на турнире UFC 266 единогласным решением судей (49-46, 50-44, 50-45).

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