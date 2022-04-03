Арман Царукян может провести бой с Матеушем Гамротом

Топовый легковес UFC Арман Царукян обратился к матчмейкеру UFC Шону Шелби с просьбой организовать поединок с Матеушем Гамротом.

«Мы оба хотим этого боя и готовы к нему. Шон Шелби, назови нам дату и место. Матеуш Гамрот — единственный, кто ответил на мой вызов. Давайте устроим этот бой!» — написал Царукян в соцсетях.

На счету Царукяна 20 боев, 18 побед и два поражения. Последний поединок 25-летний Царукян провел в конце февраля на турнире UFC Fight Night 202 в Вегасе, где он нокаутировал во втором раунде Йоэля Альвареса.

На счету Гамрота 20 побед и одно поражение. 31-летний боец из Польши провел последний поединок в декабре прошлого года на турнире UFC Fight Night 199. Оппонентом стал Диего Феррейра, а итогом противостояния стала победа Гамрота техническим нокаутом во втором раунде.

В настоящее время Царукян занимает 11-ю строчку в рейтинге лучших легковесов UFC, а Гамрот — 12-ю.