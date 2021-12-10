Проводников подарил Багаутинову картонный пояс UFC

Бывший чемпион WBO в первом полусреднем весе Руслан Проводников подарил картонный пояс чемпиона UFC бойцу ММА Али Багаутинову в преддверии боя.

«Чувствую себя в роли Деда Мороза, исполнителя желаний маленького Али. Во-первых, я даю ему этот бой, о котором он так долго мечтал, и этот долгожданный пояс UFC, за который он боролся, но так и не смог завоевать. Уверен, что после нашего боя он обязательно вернется в топ-ММА, и это будет стартом для него. Держи, тебе этот пояс очень идет!» — приводит слова Проводникова пресс-агент боя.

37-летний Проводников провел последний бой в июне 2016 года, уступив единогласным решением американцу Джону Молине по итогам 12-ти раундов.

36-летний Багаутинов провел два поединка в профессиональном боксе, победив единогласными решениями судей Антона Бекиша и Андрея Калечица.

Бой пройдет 19 декабря в «ВТБ-Арене» на благотворительном турнире «Драться, чтобы спасти».