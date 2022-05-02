Рашид Магомедов: «Хотелось бы видеть Забита снова в деле»

Российский боец, участник Гран-при АСА в легком весе Рашид Магомедов (25-6) признался, что хотел бы вновь увидеть в клетке российского бойца UFC Забита Магомедшарипова (18-1).

«С Забитом видимся на мероприятиях, в аэропорту встречались пару раз, — сказал Магомедов в интервью YouTube-каналу «Вестник ММА». — Забит показал себя хорошо в UFC, талантливый парень. Это, наверное, его решение [завершить карьеру]. Честно сказать, хотелось бы еще увидеть Забита в деле. Хочу, чтобы он продолжил свою карьеру. Видимо, есть на это (завершить карьеру. — Прим. «СЭ») какие-то причины, которые нам неизвестны. Он очень зрелищный, интересно было наблюдать за его поединками».

Магомедшарипов провел в UFC 6 боев и не потерпел ни одного поражения. В последнем бою он одолел Кэлвина Каттара (23-5) единогласным решением судей. Бой состоялся 10 ноября 2019 года на турнире UFC Fight Night 163 в Москве.