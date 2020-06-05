Боец покрасил волосы в цвета радуги перед турниром UFC 250
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Американец Шон О'Мэлли подготовил к турниру UFC 250 необычный образ. 25-летний боец перекрасил волосы в цвета радуги.
«Просто покажись, Эд, чтобы я мог ударить тебя по голове», — написал О'Мэлли.
На шоу в Лас-Вегасе, которое пройдет в ночь на 7 июня, американский боец в весовой категории до 65,8 кг сразится с соотечественником Эдди Вайнлэндом.
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