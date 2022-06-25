Боец Олег Попов вошел в команду Федора Емельяненко

Российский тяжеловес Олег Попов (15-1) стал бойцом команды Федора Емельяненко — Fedor Team. Об этом Попов сообщил «СЭ» после боя с бразильцем Антонио Силвой на турнире MMA Series 24 июня. 29-Попов победил нокаутом в начале второго раунда.

«Я представляю клуб «Кузня» Fedor Team. Надеюсь, в ближайшее время подерусь где-нибудь за океаном», — сказал Попов.

Попов подписал контракт с Bellator, но пока не провел в американском промоушене ни одного боя. «Почему? В связи со спецоперацией, — сказал боец. — Думаю, это влияет. Плюс я на то время был военнослужащим. Я ушел [из ВС] по окончании контракта. Сейчас надо делать визу — в Шенген. Загвоздка вся в этом — в визах, в шенгенах. Вообще, мне уже давали соперника на май, на турнире в Париже, но все началось неожиданно, поэтому бой отменился».

В Fedor Team, помимо Попова, входят Федор Емельяненко (тяжелый вес), Кирилл Сидельников (тяжелый вес), Валентин Молдавский (тяжелый вес), Виктор Немков (полутяжелый вес), Вадим Немков (тяжелый вес), Анатолий Токов (средний вес), Владимир Токов (легкий вес), Никита Михайлов (легчайший вес).