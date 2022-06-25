Боец Попов сожалеет, что наглухо нокаутировал экс-соперника Емельяненко

Боец команд «Кузня» и Fedor Team Олег Попова выразил сожаление, что жестко нокаутировал ветерана ММА Антонио Силву. Поединок прошел 24 июня в Троице на турнире MMA Series, 30-летний Попов победил 42-летнего Силву нокаутом в начале второго раунда.

«Вроде впечатления от боя и приятные, но немного не по себе, — сказал Попов «СЭ». — Этот человек — легенда. Я понимал, что он не на пике. И, по-моему, не особо в форме он был. Я такой нокаут не хотел. Хотел обычное легкое добивание. Я и рассечение не хотел ему делать. Просто так получилось — он пошел на встречу, я голову закинул и левым боковым попал. Нет, вложился в удар я несильно. Это, по-моему, единственный удар, который вылетает у меня на автомате и хорошо получается».

На счету Попова 15 побед и 1 поражение в ММА. У Силвы — 19 побед и 14 поражений.