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Сегодня, 08:39

Макгрегор в соцсетях согласился на реванш с Мэйуэзером и позже удалил пост

Карен Саркисян
Корреспондент
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор согласился на реванш с непобежденным американским боксером Флойдом Мейвезером-младшим.

«Я согласен», — написал Макгрегор в соцсети, прикрепив фотографию с первого поединка с 45-летним американцем, который состоялся в августе 2017 года.

Позже 33-летний ирландец удалил публикацию.

Напомним, что в первом бою Мейвезер победил техническим нокаутом в 10-м раунде. С тех пор Макгрегор провел в UFC четыре поединка, в которых потерпел три поражения.

Бокс
Конор Макгрегор
Флойд Мейвезер-младший
UFC
ММА
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