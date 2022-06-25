Макгрегор в соцсетях согласился на реванш с Мэйуэзером и позже удалил пост

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор согласился на реванш с непобежденным американским боксером Флойдом Мейвезером-младшим.

«Я согласен», — написал Макгрегор в соцсети, прикрепив фотографию с первого поединка с 45-летним американцем, который состоялся в августе 2017 года.

Позже 33-летний ирландец удалил публикацию.

Напомним, что в первом бою Мейвезер победил техническим нокаутом в 10-м раунде. С тех пор Макгрегор провел в UFC четыре поединка, в которых потерпел три поражения.