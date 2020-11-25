Боец ММА попал в полицию из-за драки с бывшим полицейским

Боец ММА Ислам Абасов попал в полицию из-за драки, сообщает Telegram-канал Baza.

По информации источника, Абасов припарковал «Порше», перегородив дорогу бывшему полицейскому Дмитрию Лелеко. Вернувшись к машине через 20 минут, Абасов встретил у нее Лелеко, после чего между ними завязался конфликт, переросший в драку. Сообщается, что на следующий день после инцидента боец был задержан правоохранительными органами.

Абасов провел 5 поединков по правилам ММА, одержав победу в каждом из них. 4 декабря он должен принять участие в турнире ONE FC в Сингапуре, ему предстоит бой против казахстанца Кайрата Ахметова.