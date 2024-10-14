Бокс/ММА
UFC Bellator PFL ACA Бойцовский клуб РЕН ТВ
Рейтинг лучших бойцов России
Профессиональный бокс
Любительский бокс
Другие единоборства
Олимпиада
Ушатайка
Главная
Бокс/ММА
ММА

Сегодня, 17:29

Боец ММА Монсон женился в Уфе по мусульманскому обряду

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Джефф Монсон.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Боец смешанных единоборств (ММА) Джефф Монсон в октябре женился по нормам ислама.

Жена спортсмена Екатерина рассказала, что венчание (никах) было совершено в главной мечети Уфы.

«Мы поженились по мусульманским обычаям в одной из мечетей Уфы 7 октября. Поскольку мы с Джеффом не выносим личную жизнь на публику, то обряд венчания проходил довольно скромно. А торжественную свадьбу с многочисленными гостями планируем провести в 2025 году, скорее всего, весной», — приводит РИА «Новости» слова супруги Монсона.

Девушка также рассказала, что они хотят завести одного ребенка.

Монсон в июне принял ислам в Москве. Церемония состоялась во время торжественного приема по случаю праздника Курбан-байрам, который организовал Европейский мусульманский форум.

Боец родился в городе Сент-Пол, расположенном в штате Миннесота (США). В 2015 году он подал заявление о получении российского паспорта, сославшись на то, что чувствует себя «русским по духу». В 2018 году президент Владимир Путин предоставил Монсону российское гражданство.

Источник: РИА Новости
Джефф Монсон
ММА
ММА: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Малкин набрал 1300-е очко в НХЛ
Рабочая неделя с 5 по 8 ноября продлится четыре дня из-за Дня народного единства
В казахстанский Талгар ввели нацгвардию после убийства подростка
К чему приведет противостояние Орбана с политиками Евросоюза. Разбор
Казахстан под руководством Черчесова потерпел третье поражение подряд. Теперь экс-главного тренера сборной России уволят?
Блогера Литвина арестовали на 13 суток за драку в матче медиалиги
Популярное видео
Премьера третьего сезона шоу «Суперниндзя»
У 17-летнего суперталанта Ивана Рябкина — проблемы
«Вегас» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Алания» — «Балтика»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Сочи»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» Ларионова снова играет зрелищно
«Рейнджерс» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Родина» — «Енисей»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Тюмень»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Шинник»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Черноморец»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
Мичков дебютировал в НХЛ
«Вегас» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости