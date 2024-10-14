Промоушен кулачных боев Hardcore лишили лицензии

Федерация бокса России лишила Hardcore лицензии на проведение боксерских турниров и кулачных боев, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу федерации.

Причиной лишения лицензии стало неоднократное нарушение регламента со стороны Hardcore.

3 июля Федерация бокса России отозвала у Hardcore лицензию на проведение боев, но через сутки изменила свое решение. Отмечалось, что организация должна была устранить выявленные нарушения и выплатить штраф согласно регламенту.