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Сегодня, 17:15

Промоушен кулачных боев Hardcore лишили лицензии

Сергей Разин
корреспондент
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Федерация бокса России лишила Hardcore лицензии на проведение боксерских турниров и кулачных боев, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу федерации.

Причиной лишения лицензии стало неоднократное нарушение регламента со стороны Hardcore.

3 июля Федерация бокса России отозвала у Hardcore лицензию на проведение боев, но через сутки изменила свое решение. Отмечалось, что организация должна была устранить выявленные нарушения и выплатить штраф согласно регламенту.

Источник: ТАСС
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