Боец ММА Михаил Малютин рассказал о мотивации Махачева перед боем с Оливейрой

Боец ММА Михаил Малютин рассказал об ожиданиях от боя UFC 280 за титул в легком весе между Исламом Махачевым и Чарльзом Оливейрой.

— Общался ли ты с Хабибом в последнее время? Есть ли информация из лагеря Ислама?

— С Хабибом общаюсь периодически. Когда идет лагерь, стараешься сильно не доставать вопросами подготовки, потому что и так куча людей все время звонят, спрашивают, одни и те же вопросы задают. Поэтому мы стараемся разговаривать на какие-то другие, отвлеченные темы.

Судя по той картинке, которую дают, думаю, что все в порядке, Ислам готов и мотивирован, если нет каких-то мелких травм. Но об этом, как правило, не знает никто, кроме самого узкого круга команды, чтобы эта информация не вытекла нигде, — рассказал Малютин Eurostavka.ru.