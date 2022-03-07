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Сегодня, 19:33

Брок Леснар подтвердил, что не вернется в UFC

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Брок Леснар (5-3) сообщил, что больше не видит себя в смешанных единоборствах, потому что он слишком стар для этого.

«Эта дверь [в UFC] для меня закрыта, — сказал Леснар в интервью изданию The Post. — Отношения с Даной Уайтом и братьями Фертитта были особенными. Я слишком стар. MMA — спорт для молодых, и эта дверь для меня закрыта. Я Брок Леснар, суперзвезда WWE».

Леснар дебютировал в UFC 2 июля 2007 года в бою против Ким Мин Су (3-7). Тот поединок Леснар выиграл техническим нокаутом в первом раунде. Леснар завоевал титул чемпиона UFC в тяжелом весе 15 ноября 2008 года на UFC 91, отправив Рэнди Кутюра (19-11) в технический нокаут во втором раунде.

Леснар вернулся в UFC в 2016 году на UFC 200 против Марка Ханта (13-14). Бой закончился ничьей.

Давид Хачатрян

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