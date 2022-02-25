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Сегодня, 15:46

Нейт Диас намекнул на бой с Камару Усманом

36-летний боец UFC Нейт Диас (23-13) опубликовал в Twitter загадочный пост, намекающий на то, что следующий бой он проведет против чемпиона UFC в полусреднем весе, нигерийцем Камару Усманом (20-1).

Стоктонский боец опубликовал флаг США, эмодзи кулака и флаг Нигерии. Ранее Усман обратился к Диасу с предложением подраться.

«Если ты [Диас] правда хочешь этого [боя], тогда звони своему приятелю Хантеру Кэмпбеллу», — написал Усман в Twitter 23 июня 2021 года.

Усман провел прошлый бой 6 ноября 2021 года против Колби Ковингтона (16-3) на UFC 268, победив единогласным решением судей. Диас идет на серии из двух поражений. В последнем бою, который состоялся 12 июня 2021 года на UFC 263, он единогласным решением судей проиграл Леону Эдвардсу (19-3).

Давид Хачатрян

UFC
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