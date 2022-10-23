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Шлеменко: «Ян выиграл бой, но судьи отдали победу О'Мэлли»

Шлеменко считает, что Ян выиграл бой у О`Мэлли
Руслан Минаев
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Боец ММА Александр Шлеменко прокомментировал результат боя Петра Яна и Шона О`Мэлли на турнире UFC 280.

«Я болел за Петю. Для меня Петр Ян выиграл этот бой. Я знаю прекрасно, что в боях может случится все, что угодно. Произошло то, что произошло. Засудили Петра? Я не смотрел записки и не знаю, как и кто судил. Петя выиграл бой, но судьи отдали победу Шону О'Мэлли», — цитирует Шлеменко Sport24.

Ян проиграл О'Мэлли раздельным решением судей (29-28, 29-28, 28-29). Бой состоялся 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.

Источник: https://sport24.ru/news/mma/2022-10-23-shlemenko-o-boye-yana-i-omelli-dlya-menya-petr-vyigral-etot-poyedinok
Александр Шлеменко
Петр Ян
Шон О`Мэлли
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