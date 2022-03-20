Реакция бойцов на поединок между Аспиналлом и Волковым

В главном событии вечера UFC Fight Night 204 британец Том Аспиналл победил самбишном в первом раунде россиянина Александра Волкова. Турнир проходил на арене O2 в Лондоне, Англия. После боя бойцы и бывшие бойцы UFC написали в Twitter свое впечатление от увиденного.

Генри Сехудо: «Потрясающее выступление Аспиналла и ветерана Александра Волкова! У тяжелого веса есть перспективный боец!»

Александр Волкановски: «Том Аспиналл очень хорош! Он двигается как чертов полулегковес!»

Джими Манува: «У Тома есть техника! Думаю, он будущий чемпион».

Дэн Харди: «Мне это нравится. На нем нет ни единого повреждения. Легко сделал свою работу».

Тай Туиваса: «Раньше никто не пил пиво после боя. Теперь это постоянно делают».

Джонни Уокер: «Бой между Туивасой и Аспиналлом обещает быть феерическим».