Кори Сэндхэген: «Бенил Дариуш победит Ислама Махачева»

Боец легчайшего дивизиона UFC Кори Сэндхэген (16-4) предполагает, что четвертый номер рейтинга легкого дивизиона Бенил Дариуш (22-4) сможет одолеть чемпиона Ислама Махачева (24-1).

«Я думаю, Бенил победит Махачева. Бенил, возможно, единственный парень в дивизионе, который может побить Ислама. Также на титул претендует Гэтжи, и с каждым разом он выглядит все лучше и лучше. Я действительно хочу посмотреть, как Бенил дерется за пояс», — сказал Сэндхэген в интервью Джеймсу Личну.

Дариуш и Чарльз Оливейра (33-9) встретятся 6 мая на UFC 288 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.