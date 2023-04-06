Адесанья: «Буду доминировать над Перейрой от начала и до конца боя»

Экс-чемпион в среднем весе Исраэль Адесанья (23-2) предполагает, что ему удастся в реванше финишировать чемпиона Алекса Перейру (7-1).

«Я просто планирую доминировать, а когда я доминирую, наступает финиш, — сказал Адесанья TMZ Sports. — Я не делаю акцент на самом финише, но я планирую доминировать от начала до конца и оставаться опасным каждую секунду этого боя.

Я был удивлен, что букмекеры считают меня фаворитом, потому что обычно они не особо умны. Я более квалифицированный боец, чем он, но у него в руках есть ядерные бомбы. Лишь немногие бойцы в истории обладают этим».

Перейра и Адесанья подерутся 8 апреля на UFC 287 в Майами, США.