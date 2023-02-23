Хайбула Мусалов: «Даже за 10 миллионов не вернусь в Hardcore»

Боец Мусалов подтвердил, что больше не будет выступать в Hardcore FC

Российский боец Хайбула Мусалов подтвердил, что он принял окончательное решение больше не выступать в лиге Hardcore из-за отношения к нему главы лиги Анатолия Сульянова.

«Все, кто меня знает, я что сказал, я стараюсь до конца это довести. Если он [Сульянов] мне завтра наберет и скажет: «Вот тебе 10 миллионов», я скажу: «Тебе спасибо». Я сказал нет, значит нет», — сказал Мусалов «СЭ».

Мусалов был чемпионом Hardcore FC в полусреднем весе.