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Сегодня, 10:35

Хайбула Мусалов: «Даже за 10 миллионов не вернусь в Hardcore»

Боец Мусалов подтвердил, что больше не будет выступать в Hardcore FC
Давид Хачатрян
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Российский боец Хайбула Мусалов подтвердил, что он принял окончательное решение больше не выступать в лиге Hardcore из-за отношения к нему главы лиги Анатолия Сульянова.

«Все, кто меня знает, я что сказал, я стараюсь до конца это довести. Если он [Сульянов] мне завтра наберет и скажет: «Вот тебе 10 миллионов», я скажу: «Тебе спасибо». Я сказал нет, значит нет», — сказал Мусалов «СЭ».

Мусалов был чемпионом Hardcore FC в полусреднем весе.

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