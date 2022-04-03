Орловский заявил, что поставит на Яна в реванше со Стерлингом

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Андрей Орловский (33-20) рассказал, что в предстоящем поединке за титул организации в легчайшем весе между Алджамейном Стерлингом (20-3) и Петром Яном (16-2) будет болеть за российского бойца.

«Я надеюсь, что победит Ян — видел его позавчера в зале, он вроде как в форме, все у него нормально, — сказал Орловский, отвечая на вопросы пользователей в соцсетях. — Главное, чтобы он не сделал такие глупости, как в первом поединке. Так что поглядим. Деньги буду ставить на Яна».

Реванш между россиянином и американцем состоится 10 апреля на турнире UFC 273 в Джексонвилле (Флорида). Поединок пройдет за титул UFC в легчайшем весе.

Предыдущий бой между Яном и Стерлингом, который состоялся 6 марта на турнире UFC 259, закончился дисквалификацией Петра. В четвертом раунде россиянин нанес запрещенный удар коленом: у соперника было три точки опоры.