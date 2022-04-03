Белал Мухаммад назвал Хабиба величайшим всех времен бойцом

Полусредневес UFC Белал Мухаммад (20-3) рассказал о своих впечатлениях от тренировок с бывшим чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым (29-0).

«По правде говоря, это было потрясающе. Я 10 дней тренировался с Хабибом и его командой, — сказал Мухаммад в подкасте AbzTalks. — Для каждого мусульманского бойца Хабиб — авторитет, уважаемый наставник. Просто взгляните, как он ведет себя на протяжении всей карьеры. Он действительно скромный парень. Я рад, что получил возможность потренироваться и научиться чему-то новому у величайшего всех времен. Хабиб — Майкл Джордан из мира ММА. Представьте, что чувствовали все молодые парни, которые играли с Джорданом в расцвете сил. Хабиб все еще в расцвете сил. Он не стал хуже. Хабиб — это зверь. Я должен тренироваться с ним, чтобы стать лучшим».

Мухаммад подерется с Висенте Люке (21-7) 17 апреля на турнире UFC on ESPN 34 в Лас-Вегасе (Невада, США).