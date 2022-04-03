Даниэль Кормье дал прогноз на бой Чимаева и Бернса

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье ставит в бою Хамзата Чимаева (10-0) и Гилберта Бернса (20-4) на шведа. Кроме того, он заявил, что в случае, если Чимаев одержит уверенную победу над бразильцем, абсолютно у всех бойцов дивизиона будут большие проблемы.

«Чимаев принял вызов подраться с бойцом, с уровнем которого он никогда не сталкивался, — сказал Кормье на своем YouTube-канале. — Тем не менее я думаю, что в этом бою победу одержит Чимаев. Не знаю, выиграет ли он Бернса так же доминирующе, как предыдущие поединки. Если он разделается с Бернсом так же, как с Ли, то у всех в полусреднем весе очень большие проблемы. Вообще у всех. Я говорю не только о тех бойцах, которые находятся в конце первой десятки».

Чимаев и Бернс проведут поединок 10 апреля на турнире UFC 273 в Джексонвилле, Флорида. Бой пройдет в главном карде в полусреднем весе.