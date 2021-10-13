Тарасов остался разочарован шуткой Хабиба про Макгрегора и избиение пассажира в московском метро

Блогер Артем Тарасов высказался о шутке экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, который сравнил потасовку своей команды с ирландским бойцом Конором Макгрегором с избиением мужчины в московском метро.

«Честно говоря, увидев этот пост, я очень расстроился и разочаровался. Не понял, откуда здесь сарказм и такое заявление. Может быть, это такая кавказская штука: брат за брата. Возможно, он попытался оправдать действия своих соотечественников, но тем самым он просто навлек на себя гнев общества.

Ситуация была некрасивая, а он, лучший спортсмен мира, шутит в интернете на эту тему. Совсем некорректно, мне кажется, с любой точки зрения это неправильно. Мне кажется, Нурмагомедов в этой ситуации должен себя совсем по-другому вести и подавать совсем другой пример", — сказал Тарасов «Газете.Ru».

Напомним, ранее стало известно, что Роман Ковалев заступился за девушку в московском метро, за что был избит тремя дагестанцами. Позже председатель СКР Александр Бастрыкин вручил Ковалеву медаль за проявленное мужество и неравнодушие.