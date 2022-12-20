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Сегодня, 19:05

Вахаев — Гончарову: «Женя, я сожру тебя, ты мой»

Боец ACA Вахаев обратился к своему сопернику Гончарову
Евгений Нарижный
Корреспондент отдела единоборств
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Боец ACA в тяжелом весе Мухумат Вахаев обратился к своему предстоящему сопернику Евгению Гончарову.

«Увидев наше интервью, многие люди сейчас [скажут]: веду себя высокомерно. Ладно, я буду молчать, буду говорить: «я боюсь». Я не знаю, как угодить хейтерам, но я говорю правду. В пятницу 23-го числа я все сделаю для победы. Женя — да, в себе уверенный, но он пришел к своему проигрышу. Это его конец, его остановка. Так что, Жень, при всем уважении, я тебя как спортсмена уважаю, но это все, это твой конец. Я не знаю, что ты хочешь придумать там. Если с ножами ты выйдешь — ну, извини, да, ты можешь победить. Ты крепкий, большой, сильный парень, но, Жень, я сожру тебя, ты мой», — сказал Вахаев на пресс-конференции.

Гончаров и Вахаев подерутся в турнире ACA 150 в Москве 23 декабря. Первый поединок состоялся 21 февраля 2020-го, тогда Гончаров проиграл удушением в третьем раунде.

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