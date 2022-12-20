Боец ACA в тяжелом весе Мухумат Вахаев поделился мнением о женщинах в смешанных единоборствах.

«Что женщины спортом занимаются, это нормально. Может, есть какая-то мужская ревность к женщинам. Хотелось бы, чтобы женщины всегда хорошо выглядели и на кухне нас встречали. В моем понимании это не их работа — в спорте где-то там морду набивать. На кухне, милые слова, милая внешность, короче, все такое. Не ваше это», — сказал Вахаев на пресс-конференции.

Гончаров и Вахаев подерутся в турнире ACA 150 в Москве 23 декабря. Первый поединок состоялся 21 февраля 2020-го, тогда Гончаров проиграл удушением в третьем раунде.