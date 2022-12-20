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Менеджер Емельяненко: «Даже Джигурда более достоин боя с Сашей, нежели Черкасов или Мурад»

Менеджер Емельяненко рассказал о ближайших планах Александра в карьере
Анна Горшкова
Корреспондент
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Никита Бурчак, менеджер российского бойца Александра Емельяненко, рассказал о ближайших планах подопечного в карьере.

«Никита Джигурда относительно России сделал куда больше, чем какой-то там Черкасов и, прости господи, Мурад. Во-первых, Джигурда — народный артист, во-вторых, мы говорим о теоретическом бое. Даже не бое, а неком выставочном спарринге, что-ли… Джигурда более достоин боя с Сашей, нежели Черкасов. А Мурад — подавно. Я по-прежнему не знаю, кто такой этот Черкасов.

Мы сейчас ведем переговоры о бое против Антонио «Бигфута» Сильвы. Планируем провести поединок против Александра Шлеменко. Но это будет зависеть от результата боя с Бигфутом. По нему переговоры уже веду. А Черкасову и Мураду могу посоветовать еще раз подраться друг с другом», — приводит слова Бурчака MMA.Metaratings.ru.

Ранее Емельяненко проиграл блогеру Святославу Коваленко. Поединок состоялся 16 декабря на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Источник: MMA.Metaratings
Александр Емельяненко
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