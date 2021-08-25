А.Емельяненко: «С Кадыровым давно не общались. У меня нет его телефона»

Российский боец ММА Александр Емельяненко в интервью «СЭ» рассказал, поддерживает ли связь с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

— Вы не думали поехать тренироваться в «Ахмат», или не видите в этом смысла?

— У меня пока нет времени. Недавно я созванивался с Патриотом (Абузайд Висмурадов — президент бойцовского клуба «Ахмат». — Прим. «СЭ») — на днях он должен перезвонить.

— А с Рамзаном Кадыровым на связи сейчас?

— На связи.

— Когда в последний раз общались с ним?

— У меня нет его телефона. Общались давно.

На счету 40-летнего Емельяненко 28 побед, 8 поражений и 1 ничья в ММА. В последний раз он выходил в клетку в июле 2020 года, проиграв техническим нокаутом Магомеду Исмаилову на турнире АСА 107. 18 сентября Емельяненко проведет бой с блогером Артемом Тарасовым в организации «Наше Дело». Поединок пройдет по правилам кулачных боев, но в перчатках для ММА.