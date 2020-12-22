Блогер Джейк Пол объяснил, почему оскорбил семью Макгрегора: «Он называл жену Хабиба полотенцем»

Youtube-блогер и профессиональный боксер Джейк Пол объяснил оскорбления в адрес Конора Макгрегора и его жены Ди Девлин тем, что ранее ирландец грубо высказывался про жену Хабиба Нурмагомедова.

Неделю назад Пол выложил в Instagram видео, где предложил Макгрегору 50 миллионов долларов за боксерский бой, а также сказал следующее: «Я знаю, что ты, вероятно, сейчас избиваешь старых парней в баре, или, может быть, ты дрочишь, потому что тебе надоело трахать свою жену». Также Пол бросил вызов другу Конора — бойцу Bellator Диллону Дэнису.

На вопрос TMZ, не переборщил ли он, Пол ответил: «Мне плевать. Он говорил, что жена Хабиба похожа на полотенце».

«То же самое и Диллон Дэнис. Они говорили всякое дерьмо о религии Хабиба. К черту этих парней», — отметил блогер.

28 ноября 23-летний Пол нокаутировал бывшего баскетболиста Нейта Робинсона. На его счету две победы в двух боях в профессиональном боксе.