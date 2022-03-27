Блейдс: «Не вижу у Дакаса шансов против топов. Ему лучше спуститься в полутяжелый»

Боец тяжелого веса UFC Кертис Блейдс посоветовал своему сопернику Крису Дакасу сменить весовую категорию.

«План на бой был собирать информацию, прочувствовать его дистанцию, скорость, меняет ли он стойки, под какую руку заходит бить , — сказал Блейдс на послематчевой пресс-конференции UFC Columbus. — До боя все это сложно понять, нужно было прочувствовать. После первого раунда я уже чувствовал его скорость, дистанцию, и знал, что в следующих раундах у меня будет больше возможностей довести удар. Все получилось само собой, я не ожидал, что конкретно этот удар зайдет. Была также прикидка, что он устанет к поздним раундам, и, скажем, в 4-м я смогу его засабмитить. Мы много работали над сабмишенами.

Будущее Дакаса? Я не вижу, что он сможет пройти топ-ребят в дивизионе, при всем уважении. Он не тяж. Если ты весишь 245 фунтов — это еще не значит, что ты тяж. В этом дивизионе ты должен быть крупным и сильным. Быть здесь маленьким, это как не быть быстрым во флайвете. При всем уважении, я не вижу, что он далеко пойдет в тяжелом весе".

Блейдс нокаутировал Криса Дакаса во 2-м раунде главного события вечера UFC Columbus.