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Сегодня, 14:31

Бивол рассказал, часто ли в жизни он использует мат: «Бывает аж слух режет»

Давид Хачатрян
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Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (21-0) рассказал «СЭ», что в жизни он использует матерные слова, но хочет избавиться от привычки их употреблять.

«Что я бы хотел в себе изменить, так это не использовать мат в обычной жизни. Бывает да, ругаюсь. Иной раз бывает, что много прям ругаюсь, мне аж прям слух режет. Мне это не нравится, хочу [от этого избавиться]. Я ругаюсь не потому, что меня кто-то раздражает, а просто для связки слов, и это не очень хорошо», — сказал Бивол в интервью «СЭ».

Бивол в прошлом бою победил Хильберто Рамиреса (44-1) единогласным решением судей (118-110, 117-111, 117-111) и защитил титул чемпиона WBA в полутяжелом весе. Бой состоялся 5 ноября 2022-го в Абу-Даби (ОАЭ).

Бокс
Дмитрий Бивол
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