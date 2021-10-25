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Битва гигантов: легенда силового экстрима за 18 секунд нокаутировал легенду сенегальской борьбы. Видео

14:30
Мариуш Пудзяновский нокаутировал Серинье Усмана Диа.
Мариуш Пудзяновский нокаутировал Серинье Усмана Диа.

Многократный победитель конкурса «Самый сильный человек в мире» Мариуш Пудзяновский нокаутировал сенегальца Серинье Усмана Диа по прозвищу «Бомбардир» на турнире KSW 64: This Ain't No Game в Лодзи (Польша). Бой продлился 18 секунд: Диа пошел в атаку, получил удар навстречу и упал без сознания.

Публикация от KSW (@ksw_mma)

45-летний «Бомбардир» — один из самых известных представителей сенегальской борьбы. На взвешивании перед турниром он показал 151 кг, а Пудзяновский — 120 кг.

Для 44-летнего поляка этот бой стал 24-м в ММА. Он одержал 16 побед, потерпел 7 поражений, еще один поединок с его участием был признан несостоявшимся. Пудзяновский дебютировал в ММА в 2009 году. До этого он был звездой силового экстрима, в частности, пять раз выиграл конкурс «Самый сильный человек в мире» (2002, 2003, 2005, 2007, 2008).

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Илья Андреев все материалы автора
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