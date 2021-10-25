Махачев о Фергюсоне: «Хотелось бы завершить историю с ним»
Российский легковес UFC Ислам Махачев поделился мнением о возможном бое с американцем Тони Фергюсоном.
«Хотелось бы завершить историю Хабиба с ним? Конечно, хотелось бы. На данный момент я бы хотел с ним встретиться. Вот после следующего боя он был бы неинтересен, если честно. Он уже за пределами топ-5, а я хочу подраться с кем-нибудь из топ-3. Но завершить историю с ним хотелось бы, конечно.
Сам просил после своего последнего боя — на пресс-конференциях и интервью. Я так и говорил: Дос Аньос или Фергюсон. Они выбрали первого. Но он снялся. Я здесь ничего не решаю — всегда прошу топовых соперников. Если мне кого-то не дают — это не мое решение или выбор. Решают матчмейкеры UFC и Дана Уайт», — приводит слова Махачева «Известия».
Последний бой Фергюсон проводил на турнире UFC 262 в Хьюстоне (США). Тогда Тони проиграл бойцу Бенеилу Дариушу.
30 октября Махачев сразится с Дэном Хукером в главном карде турнира UFC 267. Телеканал РЕН ТВ в прямом эфире покажет главные бои турнира UFC 267. Начало — в 22:00 мск.
Дополнительная информация:
https://iz.ru/1238831/murad-magomedov/sportivnogo-interesa-k-boiu-s-konorom-net-no-na-nem-mozhno-zarabotat
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