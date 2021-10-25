В Екатеринбурге появились огромные баннеры в поддержку Петра Яна.

В Екатеринбурге появились огромные баннеры в поддержку бойца UFC Петра Яна. Их можно увидеть на кольцовской трассе у заезда в «Сима-Ленд», сообщает пресс-служба бойцовского клуба «Архангел Михаил».

30 октября на турнире UFC 267 в Абу-Даби россиянин проведет поединок за титул временного чемпиона UFC в легчайшем весе. Его соперником станет третий номер рейтинга легчайшего дивизиона Кори Сэндхаген.

На счету 28-летнего россиянина 15 побед и 1 поражение в 16 боях MMA.

Телеканал «РЕН ТВ» в прямом эфире покажет главные бои турнира UFC 267. Начало — в 22:00 (мск).