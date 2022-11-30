Биспинг: «Перейра проиграет Чимаеву в полутяжелом весе»

Бывший чемпион UFC в среднем весе и ныне аналитик Майкл Биспинг (30-9) уверен, что бой с Хамзатом Чимаевым (12-0) пойдет чемпиону UFC в среднем весе Алексу Перейре (7-1) лишь на пользу, несмотря на то, что он потерпит поражение.

«На самом деле для Перейры бой с Чимаевым в рамках полутяжелого веса — это неплохая идея. Почему? Потому что он проиграет, а проиграв, он усвоит много ценных уроков. Круто, когда ты побеждаешь. Победы делают из тебя звезду, приносят деньги, но они закрепляют твои слабые стороны».

Перейра победил Исраэля Адесанью (23-2) техническим нокаутом в пятом раунде и стал новым чемпионом UFC в среднем весе. Бой состоялся 12 ноября на UFC 281 на Медисон-сквер-гарден в Нью-Йорке, США.

Чимаев в прошлом бою победил Кевина Холланда (23-8) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 10 сентября на UFC 279 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.