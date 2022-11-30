Тайсон Фьюри дал прогноз на потенциальный бой Джошуа и Уайлдера

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (32-0) считает, что экс-чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (26-3) не согласится встретиться на ринге с бывшим чемпионом WBC в супертяжелом весе Деонтеем Уайлдером (43-2).

«Я хочу посмотреть на этот бой, но не думаю, что Джошуа согласится, — сказал «Цыганский король» в интервью Behind The Gloves. — Он не подерется с тем, кто его нокаутирует. Это мое мнение. Уайлдер однозначно нокаутирует Джошуа. Я готов поспорить с кем угодно на миллион долларов. Уайлдер его наглухо вырубит».

Джошуа в прошлом бою проиграл Александру Усику (20-0) раздельным решением судей (116:112, 115:113, 113:115) 20 августа в Джидде, Саудовская Аравия.

Уайлдер должен встретится с экс-чемпионом мира в супертяжелом весе Энди Руисом-младшим (35-2) за право сразиться за титул, который сейчас принадлежит Фьюри.