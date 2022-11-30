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Сегодня, 14:39

Пауло Коста: «Чимаев дерется только с теми, кто меньше него»

Давид Хачатрян
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31-летний бразильский боец UFC Пауло Коста (14-2) вновь раскритиковал Хамзата Чимаева (12-0) после слов чемпиона UFC в среднем весе Алекса Перейры (7-1) о том, что Чимаев отказался с ним драться в полутяжелом весе.

«Чертов ублюдок, сразись со мной. Ты дерешься только с теми, кто меньше и не умеет бороться», — написал Коста в Twitter.

Чимаев в прошлом бою победил Кевина Холланда (23-8) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 10 сентября на UFC 279 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Хамзат Чимаев
ММА
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