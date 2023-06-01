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Бикрев: «Подеремся с Махно. Не вижу в этом ничего криминального»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Чемпион Fight Nights Дмитрий Бикрев прокомментировал замену соперника в чемпионском бою в турнире 24 июня. Вместо Гойти Дазаева соперником будет Алексей Махно.

«Бой с Дазаевым несколько раз переносился, и в итоге Гойти травмировался. Встал вопрос, с кем драться. Вариантов было мало. Я хотел бой с Ясубеем Эномото, но договориться не сумели. Для него проблематично сделать 77 кг и так далее. Вспомнили про Махно. Я сразу сказал, что не хочу с ним драться, потому что мы в дружеских отношениях. Он давно спрашивал, когда я освобожу пояс, потому что ему хочется подраться за чемпионство. Отвечал: «Леха, успокойся. Когда надо, тогда освобожу». Камил сказал, что он не против боя, а мне как чемпиону стремно отказываться. Подеремся — не вижу в этом ничего криминального. Единственное, что теперь нельзя тренироваться в одном зале. Это улыбнуло.

У Лехи были интересные бои, серия побед, претензии на пояс. Он хочет попробовать, я не против. Для него это шанс. Что касается неудачных выступлений, у него была сильная оппозиция — тот же поединок с Юсуфом Раисовым. Из последнего — он выиграл у Гребнева. У Fight Nights же нет рейтинга как такового. Если зрителям и Камилу Гаджиеву интересен бой, почему нет. У меня задача сохранить пояс и заработать денег. Мы в любом случае получим гонорары, поэтому ничего криминального не вижу», — сказал Бикрев.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-bikrev-ne-hochu-drat-sya-s-mahno-no-otkazy-vat-sya-ot-boya-mne-kak-chempionu-stremno/
ММА
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