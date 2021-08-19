Бигфут Силва выступит на турнире лиги Хабиба

Бывший претендент на титул чемпиона UFC Антонио «Бигфут» Силва выступит на турнире промоушена Хабиба Нурмагомедова Eagle FC. Об этом Нурмагомедов сообщил на пресс-конференции в Москве, которая прошла 18 августа.

«Турнир EFC пройдет 26 сентября в Грузии, в Тбилиси, — сказал экс-чемпион UFC. — У нас там будет драться Бигфут Силва с местным бойцом. Также там будет защищать пояс Ренат Хавалов. Хорошие бои проведем. Также, если не ошибаюсь, там выступит Михаил Малютин. Голова лысая стала, но продолжает драться!»

Силва известен тем, что в 2011 году победил Федора Емельяненко в 1/4 финала Гран-при тяжеловесов Strikeforcе (врач не допустил Емельяненко к третьему раунду). В мае 2013-го бразилец бился за титул чемпиона UFC в тяжелом весе с Кейном Веласкесом, но проиграл техническим нокаутом в первом раунде.

Сейчас Силве 41 год, последние шесть боев в ММА он проиграл. В октябре 2019-го он также провел кулачный поединок с Габриэлем Гонзагой в Bare Knuckle FC, потерпев поражение нокаутом во втором раунде.