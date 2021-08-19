Александр Емельяненко: «У меня были абсолютно все концерты группы «Кино»

Российский боец ММА Александр Емельяненко рассказал «СЭ» о том, как в юности увлекался творчество группы «Кино».

— У меня были все концерты, абсолютно все (видимо, Емельяненко имеет в виду альбомы «Кино». — Прим. «СЭ»), — сказал Емельяненко. — Начиная с 1982 года и заканчивая последним альбомом. Все их концерты были. Группа «Кино» мне раньше очень сильно нравилась.

— Но, может, есть песня, которую чаще всего слушали?

— Нет, все подряд слушал. Каждый концерт хорош по-своему.

В среду 40-летний Емельяненко посетил турнир первого юниорского ММА-промоушена Pride JFC.