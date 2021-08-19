Александр Емельяненко: «У меня были абсолютно все концерты группы «Кино»
20:40
Российский боец ММА Александр Емельяненко рассказал «СЭ» о том, как в юности увлекался творчество группы «Кино».
— У меня были все концерты, абсолютно все (видимо, Емельяненко имеет в виду альбомы «Кино». — Прим. «СЭ»), — сказал Емельяненко. — Начиная с 1982 года и заканчивая последним альбомом. Все их концерты были. Группа «Кино» мне раньше очень сильно нравилась.
— Но, может, есть песня, которую чаще всего слушали?
— Нет, все подряд слушал. Каждый концерт хорош по-своему.
В среду 40-летний Емельяненко посетил турнир первого юниорского ММА-промоушена Pride JFC.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/martial/mma/reviews/aleksandr-emelyanenko-pro-dacika-tarasova-dzhigana-haritonova-fedora-boy-s-ismailovym-kino-i-edu-1825987/
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