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Александр Емельяненко рассказал, как неделю учился на повара

20:20
Александр Емельяненко. Фото Instagram
Александр Емельяненко. Фото Instagram
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Российский боец ММА Александр Емельяненко в интервью «СЭ» рассказал, как в ПТУ учился на повара.

— Прочел ваше интервью 13-летней давности. Там вы сказали, что отлично готовите.

— Отлично готовлю. Я живу один, поэтому готовить мне приходится самому. В ресторанах я редко питаюсь. Могу приготовить абсолютно любое блюдо.

— Что больше всего любите?

— Больше всего нравится просто кусок мяса сварить. Попить бульон, съесть вареного мяса.

— Вы же на повара учились, так?

— Было такое. Но на повара я учился всего лишь неделю. (Улыбается.)

— Почему?

— Переводили меня с одной специальности на другую, когда учился в ПТУ.

— Потому что хулиганили?

— Потому что хулиганил, да.

— А почему хулиганили?

— Молодой был. Кто молодой не хулиганил? (Улыбается.)

В среду 40-летний Емельяненко посетил турнир первого юниорского ММА-промоушена Pride JFC.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/martial/mma/reviews/aleksandr-emelyanenko-pro-dacika-tarasova-dzhigana-haritonova-fedora-boy-s-ismailovym-kino-i-edu-1825987/

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Илья Андреев все материалы автора

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