Александр Емельяненко рассказал, как неделю учился на повара
Российский боец ММА Александр Емельяненко в интервью «СЭ» рассказал, как в ПТУ учился на повара.
— Прочел ваше интервью 13-летней давности. Там вы сказали, что отлично готовите.
— Отлично готовлю. Я живу один, поэтому готовить мне приходится самому. В ресторанах я редко питаюсь. Могу приготовить абсолютно любое блюдо.
— Что больше всего любите?
— Больше всего нравится просто кусок мяса сварить. Попить бульон, съесть вареного мяса.
— Вы же на повара учились, так?
— Было такое. Но на повара я учился всего лишь неделю. (Улыбается.)
— Почему?
— Переводили меня с одной специальности на другую, когда учился в ПТУ.
— Потому что хулиганили?
— Потому что хулиганил, да.
— А почему хулиганили?
— Молодой был. Кто молодой не хулиганил? (Улыбается.)
В среду 40-летний Емельяненко посетил турнир первого юниорского ММА-промоушена Pride JFC.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/martial/mma/reviews/aleksandr-emelyanenko-pro-dacika-tarasova-dzhigana-haritonova-fedora-boy-s-ismailovym-kino-i-edu-1825987/
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