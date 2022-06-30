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Бетербиев — о реванше Усик — Джошуа: «Энтони может выступить лучше, чем в первом бою»

Бетербиев рассказал, чего ждет от боя-реванша между Александром Усиком и Энтони Джошуа
Ислам Бабаджанов
Корреспондент
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Чемпион WBC, IBF и WBO в полутяжелом весе Артур Бетербиев поделился ожиданиями от боя-реванша между украинцем Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа.

«В реванше... Очень интересно, конечно. Думаю, если Энтони Джошуа сделал выводы, что-то поменял в своем лагере... У него были такие прецеденты до этого: он проиграл Энди Руис нокаутом, но потом выиграл у него. Не нокаутом, но хотя бы выиграл у него. Мне кажется, что он может хорошо выступить. В моем понимании, он может быть лучше, чем в первом бою. Насчет Усика — тоже интересно, что он во втором бою покажет. Кстати, я и тогда не смотрел бой [Усика и Джошуа]. Хайлайты, может быть, какие-то попадались», — сказал Бетербиев в интервью «СЭ».

Бой между Усиком и Джошуа пройдет 20 августа в Саудовской Аравии. В первом поединке Усик выиграл у Джошуа единогласным решением судей.

В ночь на 19 июня в Нью-Йорке Бетербиев техническим нокаутом победил американца Джо Смита-младшего. Всего на счету Бетербиева 18 побед в 18-ти поединках.

Полное интервью Бетербиева «СЭ» читайте здесь

Александр Усик
Артур Бетербиев
Энтони Джошуа
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