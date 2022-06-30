Бразильский боец рассказал, как отправил в нокдаун Федора Емельяненко

Бразильский боец Фабио Мальдонадо в беседе с «СЭ» вспомнил, как отправил в нокдаун Федора Емельяненко в их бою, который состоялся в июне 2016 года на турнире Fight Nights в Санкт-Петербурге. Нокдаун случился в первом раунде, однако Емельяненко сумел подняться и довести до конца трехраундовый поединок. В итоге российский боец победил решением большинства.

«Я считаю, что тогда я выиграл, — сказал Мальдонадо. — Первый раунд я выиграл 10-8, второй забрал Федор — 10-9, а третий — я, 10-9. Федор в начале боя бил очень и очень сильно, он уже через 30 секунд первого раунда хорошо попал мне в нос. Но я был очень сконцентрирован на защите, на его ударах. Я подпустил его к себе, понимая, что мне нужно это для контратаки. Я готовился к этому. Конечно, не обошлось и без удачи, но я рассчитывал на то, что он подумает, что у него все получается в атаке».

Мальдонадо с 2010 по 2015 годы выступал в UFC, где бился в том числе со Стипе Миочичем, Гловером Тейшейрой, Кори Андерсоном, Куинтоном Джексоном. А в 2019-м в японском промоушене Rizin он провел поединок с нынешним чемпионом UFC в полутяжелом весе Иржи Прохазкой. Тем не менее Мальдонадо считает своим лучшим соперником именно Емельяненко. «Первое место — Федор. Второе — Гловер Тейшейра и Стипе Миочич», — сказал бразилец.

1 июля в Перми 42-летний Мальдонадо (28-16) проведет бой с другом Емельяненко — 33-летним Кириллом Сидельниковым (13-7) — на турнире Ural FC.